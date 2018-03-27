شاهد بالفيديو.. الهدف الأول في مباراة #السعوديه_بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب البلجيكي من تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب السعودي،

وذلك في إطار مباراة ودية تجمع بين المنتخبين في مملكة بلجيكا.

تمكن اللاعب روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الأول للمنتخب البلجيكي في شباك المنتخب السعودي في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من اللاعب كيفن دي بروين.

يذكر أن مباراة السعودية وبلجيكا تأتي كثاني مباراة ودية يخوضها الأخضر في معسكره الحالي بشهر مارس الحالي.

وكان المنتخب السعودي تعادل في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب الأوكراني يوم الجمعة الماضية بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بكأس العالم مع منتخبات “روسيا، الأوروغواي، مصر”، بينما يتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات “تونس، إنجلترا، بنما”.







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