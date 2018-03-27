شاهد بالفيديو.. الهدف الثاني في مباراة #السعوديه_بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

سجل المنتخب البلجيكي الهدف الثاني في شباك المنتخب السعودي، وذلك في إطار لقاء ودي بين الفريقين استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتمكن اللاعب روميلو لوكاكو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلجيكا، في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة جيدة من اللاعب إدين هازارد.

وكان لوكاكو سجل الهدف الأول كذلك للمنتخب البلجيكي في مباراة السعودية.

تُعد مباراة بلجيكا هي ثاني التجارب الودية للأخضر بعد التعادل الإيجابي مع المنتخب الأوكراني بهدف لكل فريق.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات “مصر، روسيا، الأوروغواي”.

سبق للأخضر أن هزم المنتخب البلجيكي بنتيجة هدف دون رد في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية.







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