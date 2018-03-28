شاهد بالفيديو.. بلجيكا تُمطر شباك الأخضر برباعية قاسية

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة برباعية دون رد أمام منتخب بلجيكا، في إطار مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

تمكن منتخب بلجيكا من تسجيل هدفين في الشوط الأول، عبر نجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ13 والـ40.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب بلجيكا تألقه وسجل الهدف الثالث، عبر اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة الـ77، ثم نجح كيفن دي بروين في إضافة الهدف الرابع لبلجيكا في الدقيقة الـ78 بعد تمريرة جيدة من اللاعب روميلو لوكاكو.

يذكر أن مباراة السعودية وبلجيكا أقيمت على ملعب الملك باودوين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسيواجه الأخضر في افتتاح كأس العالم منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل.







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