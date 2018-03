شاهد بالفيديو.. طائر يُسجل هدفًا غريبًا بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعة

سجل أحد الأشخاص هدفًا جميلًا، وذلك رغم ارتدائه لزي طائر قبل انطلاق إحدى المباريات.

ونشر حساب TROLL FOOTBALL MEDIA على تويتر فيديو لأحد الأشخاص سجل هدفًا جميلًا، حيث راوغ العديد من الأطفال قبل أن يُسكن الكرة في شباك حارس المرمى.

وتُعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم؛ حيث يمارسها أكثر من 250 مليون لاعب ولاعبة حول العالم.

أسس الإنجليز كرة القدم بشكلها الحديث في منتصف القرن الـ19، ويُعتبر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هو أقدم اتحاد كروي في العالم.

كذلك تُعتبر كرة القدم لعبة إنسانية؛ حيث في كثير من المواقف قامت العديد من الأندية وكذلك اللاعبين بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريم الجماهير أصحاب الأخلاق الحميدة والأكثر تهذيبًا أثناء حضور المباريات.

Still a better dribbler than Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/kQnKjC18ab

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) March 5, 2018