شاهد بالفيديو.. كيف سخر ليستر سيتي من توديع اليونايتد لدوري الأبطال؟

المواطن - محمد سمعه

سخر نادي ليستر سيتي الإنجليزي من مواطنه مانشستر يونايتد وذلك بعد خروج الأخير من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليستر سيتي على موقع تويتر فيديو لأهداف ليستر سيتي في مرمى إشبيلية الإسباني في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث فاز ليستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد.

ويذكر أن مانشستر يونايتد هُزم من نادي إشبيلية بنتيجة هدفين لهدف في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي إشبيلية ومانشستر يونايتد قد انتهت في إسبانيا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد لانتقادات عنيفة بعد خروج الشياطين الحمر مع دوري الأبطال.







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