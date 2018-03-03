شاهد بالفيديو.. مشاركة النساء في ماراثون #الحسا_تركض

المواطن - محمد سمعة

انتهت أحداث مارثون الحسا تركض للسيدات والذي أقيم ظهر اليوم في مدينة الأحساء بمشاركة أكثر من 1000 فتاة من مختلف الأعمار.

وشهد ماراثون الأحساء إقبال جماهيري كبير من فئات المجتمع مع حضور كافة الأعمار السنية

وعلقت العديد من السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على إقامة ماراثون للسيدات اليوم في مدينة الأحساء.

أعربت BLUE عبر حسابها على تويتر بسعادتها البالغة بإقامة ماراثون للسيدات قائلة ” واو أهنيكم عقبال باقي المناطق تبدأ تهتم بصحة النساء وتسوي ماراثون عقبال البنات اللاتي يبغين بس محبوسين بالبيت وأهلهم رافضين “.

وقالت أخرى وتدعى مريم: ” نتمنى يكون ماراثونا نسائيا فعلاً بمكان لا يحضره إلا النساء ويمنع فيه التصوير حتى تعم المشاركة من الجميع دون استثناء فالرياضة حق لجميع أطياف المجتمع”.

يذكر أن ماراثون السيدات يُقام للمرة الأولى في المملكة تحت إشراف حكومي حيث تم تحت إشراف هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية.

ويأتي قرار السماح بإقامة ماراثون للسيدات للمرة الأولى من أجل تعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع بعدما سُمح لها في الفترة الأخيرة من قبل هيئة الرياضة بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين في شهر يناير الماضي.

شارك في ماراثون الأحساء العديد من الأعمار المختلفة من السيدات والفتيات في حديث رياضي أقيم للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.









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