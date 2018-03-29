شاهد بالفيديو.. مفاجأة سارة من محمد صلاح للأطفال الإنجليز

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على مفاجأة العديد من أطفال المدارس في مدينة ليفربول الإنجليزية بشكل طريف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع يوتيوب مسابقة أقامها النادي للتعليق الرياضي على المباريات بين أطفال المدارس في إنجلترا وفي مدينة ليفربول، مع تقديم مفاجأة سارة لهم بمشاهدة محمد صلاح في حال الفوز في مسابقة التعليق.

وعلى الفور كان الاتفاق بين ليفربول ومحمد صلاح هو الظهور للأطفال بشكل مفاجئ من أجل إضافة أجواء المرح والبهجة على قلوبهم.

وأعرب محمد صلاح عن فرحته بمشاركة هذا اليوم مع أطفال المدارس، حيث كتب تغريدة على تويتر قائلًا: إنه لشرف لي أن أشارك هذه اللحظات مع الأطفال يا لها من تجربة.

ويُعد محمد صلاح واحدًا من نجوم ليفربول وأحد أهم أعمدة الفريق بعد انضمامه إلى الريدز في صيف العام الماضي قادمًا من صفوف نادي روما الإيطالي.







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