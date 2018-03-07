شاهد بالفيديو.. ملخص مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تفوقًا كبيرًا لصالح النادي الملكي والذي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وكانت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد شهدت فوز الريال بثنائية مقابل هدف؛ ليتمكن النادي الملكي من إسعاد جماهيره، وذلك بالعبور إلى دور ربع النهائي وإنعاش الآمال في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد منذ الشوط الأول سيطرة كبيرة من لاعبي النادي الإسباني، خاصة أن كريستيانو رونالدو كان قريباً من تسجيل الهدف الأول للنادي الملكي في الشوط الأول.

وواصل لاعبو النادي الملكي ضغطهم وبقوة خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة ال51 عبر رأسية متقنة خدعت حارس باريس سان جيرمان.

توتر لاعبو النادي الفرنسي خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، خاصة أنه أصبح لزامًا عليهم تسجيل 4 أهداف وذلك من أجل العبور إلى دور الثمانية.

واصل لاعبو النادي الملكي ضغطهم وبقوة في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني وتأكيد تفوقهم للتأهل إلى دور ربع النهائي.

ضغط لاعبو النادي الباريسي حتى تمكن اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني من تسجيل الهدف الأول للنادي الباريسي في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في الدقيقة ال71 بطريقة جميلة.

نجح لاعبو الريال في تسجيل الهدف الثاني في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد عبر النجم البرازيلي كاسيميرو، حيث سدد الكرة وارتطمت في أحد مدافعي باريس سان جيرمان لتسكن الشباك معلنة فوز ريال مدريد بثنائية لهدف وتأهله إلى دور ربع النهائي.







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