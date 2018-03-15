شاهد بالفيديو.. ملخص مباراة بايرن ميونيخ وبيشكتاش

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في الفوز على نادي بيشكتاش التركي بثلاثية مقابل هدف في إطار لقاءات الإياب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضغط بايرن ميونيخ بقوة وذلك من أجل تحقيق الفوز على حساب نادي بيشكتاش رغم أن المباراة تُقام على ملعب فودافون آرينا معقل نادي بيشكتاش في مدينة إسطنبول التركية.

وواصل نادي بايرن ميونيخ ضغطه بقوة حيث نجح اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا في تسجيل الهدف الأول للبايرن في شباك بيشكتاش بعد تمريرة جيدة من زميله الألماني توماس مولر في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

وحاول بايرن ميونيخ تسجيل الهدف الثاني له في شباك بيشكتاش قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي النادي التركي.

ومع بداية الشوط الثاني واصل نادي بايرن ميونيخ ضغطه حتى تمكن اللاعب جوكهان جونول لاعب بيشكتاش من تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ46 من عمر الشوط الثاني.

ونجح نادي بيشكتاش في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب فاجنر لوف بطريقة جميلة في شباك البايرن الخالية.

ويذكر أن بيشكتاش ازداد خطوة وكان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في شباك الحارس الألماني مانويل نوير بعد الهدف الأول.

قتل بايرن ميونيخ المباراة لصالحه بتسجيله الهدف الثالث عبر المهاجم الألماني ساندرو فاجنر في الدقيقة الـ85 بعد تمريرة متقنة من اللاعب دافيد آلابا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في لقاء أقيم على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.







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