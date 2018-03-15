شاهد بالفيديو.. ملخص مباراة برشلونة وتشيلسي

المواطن - محمد سمعة

تميزت مباراة برشلونة وتشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بمتعة كروية حقيقية من قبل نادي برشلونة والذي قاتل من أجل الفوز والتأهل إلى دور ربع النهائي.

وكانت مباراة برشلونة وتشيلسي أقيمت على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة بالأمس وسط حضور جماهيري كبير للنادي الكتالوني.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الأول في مباراة برشلونة وتشيلسي سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا بطريقة جميلة حيث أشعل المباراة وجعل الجميع يعتقد أن تشيلسي سيعاني.

وبعد الهدف الأول لميسي في مباراة برشلونة وتشيلسي واصل النادي الكتالوني ضغطه بقوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في تسجيل الهدف الثاني في مباراة برشلونة وتشيلسي لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وتشيلسي بتقدم البارسا بهدفين دون رد في مباراة مقامة على ملعب الكامب نو.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة وتشيلسي واصل النادي الكتالوني ضغطه الكبير وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث وسط تراجع غريب من دفاعات نادي تشيلسي.

وعند حلول الدقيقة الـ63 تمكن النجم ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للبارسا في مباراة برشلونة وتشيلسي لتصبح النتيجة ثلاثية دون رد لصالح النادي الكتالوني.

تأزم موقف البلوز وموقف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مباراة برشلونة وتشيلسي حيث أصبح النادي اللندني مطالب بتسجيل أربعة أهداف من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

لم ينجح النادي اللندني خلال مباراة برشلونة وتشيلسي في تسجيل أي أهداف لتنتهي المباراة بفوز البارسا بثلاثية دون رد مع تأهل النادي الإسباني إلى دور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وتشيلسي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في لندن وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







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