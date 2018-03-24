شاهد بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين وإيطاليا

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق نتيجة أكثر من رائعة؛ بفوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت بين المنتخبين بالأمس.

وكانت مباراة الأرجنتين وإيطاليا أقيمت على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مدينة مانشستر.

وحاول منتخب الأرجنتين السيطرة بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية من قبل لاعبي التانجو.

وفرض منتخب الأرجنتين سيطرته الهجومية، عبر هجمات مهاجمه جونزالو هيجواين، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الأتزوري.

وانتهى الشوط الأول بتعادل منتخب الأرجنتين مع المنتخب الإيطالي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل منتخب الأرجنتين ضغطه الهجومي بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له، وسط تراجع دفاعي غريب من لاعبي المنتخب الإيطالي.

تمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل الهدف الأول له في شباك المنتخب الإيطالي عبر اللاعب إيفر بانيجا في الدقيقة الـ75 عبر تصويبة قوية عجز الحارس بوفون عن صدها والتعامل معها.

واصل منتخب الأرجنتين ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حتى نجح مانويل لانزيني نجم ويست هام يونايتد الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك إيطاليا في الدقيقة الـ85 لتنتهي المباراة بفوز غالٍ للمنتخب الأرجنتيني.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يشارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بينما فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عامًا، وذلك بعد خسارته من منتخب السويد في الملحق الأوروبي والمؤهل إلى بطولة كأس العالم.

سبق لمنتخب الأرجنتين أن فاز ببطولة كأس العالم من قبلُ في مناسبتين؛ في عام 1978 على حساب المنتخب الهولندي، وفي عام 1986 على حساب منتخب ألمانيا في البطولة والتي أقيمت في دولة المكسيك.







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