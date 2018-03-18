شاهد بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة #برشلونه_بلباو

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة في الفوز على ضيفه نادي أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في إطار لقاءات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وضغط نادي برشلونة بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عبر نجمه باكو ألكاسير في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وظل برشلونة يضغط بقوة؛س وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني.

تمكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لنادي برشلونة بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي برشلونة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني ظل نادي برشلونة يضغط بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

لم يحدث أي تغيير في نتيجة المباراة حتى انتهى اللقاء بفوز نادي برشلونة بنتيجة هدفين دون، ليصبح رصيد البارسا بعد الفوز 75 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

أما رصيد أتلتيك بيلباو فتجمد عند 35 نقطة في المركز الـ13 في ترتيب أندية الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات برشلونة قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري الإسباني له في الموسم الحالي، وذلك بعد أن خسره في الموسم الماضي لصالح نادي ريال مدريد، وتحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن برشلونة سيواجه روما الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.







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