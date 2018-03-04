شاهد بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تألق لاعبو الريدز تألقًا كبيرًا خلال مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، حيث نجح الريدز في خطف 3 نقاط للتواجد في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أقيمت بالأمس في إطار لقاءات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل اللاعب أليكس تشامبرلين، نجم الريدز، على لقب أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بعد فوز الريدز بثنائية دون رد.

بدأ الريدز مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بضغط كبير وذلك من أجل الصعود إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ولو بشكل مؤقت مع هبوط نادي مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في ترتيب أندية البريميرليج.

واصل لاعبو الريدز ضغطهم خلال مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد حتى نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول للريدز في الدقيقة ال40 بعد تمريرة جيدة من اللاعب أليكس تشامبرلين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد استمر ضغط الريدز حاضرًا وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني والحصول على النقاط الثلاث.

حاول أبناء المدرب الإسباني رفائيل بينتيز في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد تسجيل الهدف الأول لنادي نيوكاسل ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس الألماني لوريس كاريوس مع فريق ليفربول.

ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني للريدز في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدقيقة ال55 من عمر المباراة بعد تمريرة جيدة من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

تمكن المصري محمد صلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد من الوصول إلى تسجيل 24 هدفًا في الدوري الإنجليزي؛ ليصارع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

يذكر أن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أقيمت على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :