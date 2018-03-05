شاهد بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو السيتزنس من تحقيق فوز غالٍ في مباراة مان سيتي ضد تشيلسي في إطار لقاءات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد تشيلسي واصل لاعبو الفريق السماوي ضغطهم وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

واستمر ضغط لاعبي السيتي في مباراة مان سيتي ضد تشيلسي حيث كان الفريق السماوي قريباً من تسجيل الهدف الأول في شباك تشيلسي.

وأهدر اللاعب الألماني ليروي ساني في مباراة مان سيتي ضد تشيلسي فرصة هدف محققة في الشوط الأول أنقذها ببراعة المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد تشيلسي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد تشيلسي استمر ضغط السيتزنس حتى نجح اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة ال46 بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله الإسباني دافيد سيلفا.

وحاول لاعبو تشيلسي خلال مباراة مان سيتي ضد تشيلسي من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات مانشستر سيتي بقيادة الحارس البرازيلي إيدرسون.

وشهدت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي تألقاً كبيراً من المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والذي كان مصدر إزعاج للاعبي تشيلسي طوال ال90 دقيقة.

وبات السيتي أقرب إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد الفوز في مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، حيث أصبح رصيد مانشستر سيتي 78 نقطة في المركز الأول وبفارق 18 نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني.

وبعد نهاية مباراة مان سيتي ضد تشيلسي توقف رصيد تشيلسي عند 53 نقطة في المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن مباراة مان سيتي ضد تشيلسي وخسارة النادي اللندني قد تُقرب الإيطالي أنطونيو كونتي من الرحيل عن البلوز بعد نهاية الموسم الحالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :