شاهد بالفيديو.. مهارة رائعة بالكرة من أسطورة ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

لا يزال النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس لاعب ريال مدريد الإسباني السابق يتمتع بحس المهارة المميزة في كرة القدم رغم اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من عام.

ونشر حساب FOOTBALL SHOWBOAT على موقع تويتر فيديو لروبيرتو كارلوس وهو يراوغ أحد الأصدقاء بطريقة مهارية جميلة عن طريق وضع الكرة من فوقه ثم السيطرة عليها مرة أخرى بمنتهى السهولة.

لعب روبيرتو كارلوس في العديد من الأندية العالمية المميزة مثل أندية أتليتكو مينيرو البرازيلي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وفنربخشة التركي.

وسبق للنجم البرازيلي أيضًا اللعب في صفوف أندية أنجي ماكشالا الروسي ودلهي ديناموز الهندي.

تُوج روبيرتو كارلوس مع المنتخب البرازيلي بمونديالي 1994 في أميركا و2002 في كوريا واليابان.

اعتزل روبيرتو كارلوس كرة القدم في عام 2015

Roberto Carlos has still got it. 🎩✨ pic.twitter.com/K5TzUWok0F

— Football Funnys (@FootballFunnys) March 15, 2018