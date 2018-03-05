شاهد بالفيديو.. ميسي حقق هذا الرقم مع نادي برشلونة في الليجا

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، من قيادة البلوجرانا للفوز على نادي أتليتكو مدريد بهدف دون رد في إطار لقاءات ال27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونجح النجم ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق نادي برشلونة في الدقيقة ال26 من عمر الشوط الأول عبر تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة في المباراة.

وخلال آخر 3 مباريات لصالح نادي برشلونة في الدوري الإسباني نجح ميسي في تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية للبارسا من ركلات حرة مباشرة.

وكان نادي برشلونة نجح في الفوز على نادي جيرونا بسداسية مقابل هدف، حيث شهدت المباراة تألق ميسي وإحرازه هدفين.

وفي مباراة نادي برشلونة ولاس بالماس تمكن ميسي من تسجيل هدف البارسا الوحيد في المباراة عبر ركلة حرة مباشرة في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وظل نادي برشلونة يضغط بقوة وذلك من أجل تحقيق الفوز على نادي أتليتكو مدريد وذلك من أجل الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني وحسم اللقب مبكرًا لصالح النادي الكتالوني.

وحاول نادي برشلونة خلال مباراة أتليتكو مدريد التألق والفوز وذلك للابتعاد بفارق كبير عن أقرب مطارديه وهو نادي الأتليتكو، حيث ينافس نادي العاصمة الإسبانية فريق برشلونة من أجل انتزاع لقب الدوري الإسباني.

ويذكر أن رصيد نادي برشلونة أصبح بعد الفوز 69 نقطة في المركز الأول وبفارق 8 نقاط عن نادي أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويرغب نادي برشلونة في الحصول على بطولة الدوري الإسباني وذلك بعد أن خسرها في الموسم الماضي لصالح الغريم نادي ريال مدريد.

ويريد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة التألق والفوز بأول بطولة له مع النادي الكتالوني وذلك بعد أن تولى مهمة تدريب النادي الإسباني في صيف العام الماضي.







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