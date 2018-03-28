شاهد بالفيديو.. هدف مباراة البرازيل وألمانيا الودية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب البرازيلي من الفوز على مضيفه الألماني بهدف دون رد وديًّا، في مباراة أقيمت بالأمس في مدينة برلين الألمانية.

وسجل اللاعب جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي هدف منتخب البرازيل الوحيد في الدقيقة الـ37 برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الألماني، تحت قيادة مدربه يواخيم لوف، تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب البرازيلي.

يذكر أن المنتخب الألماني كان قد هزم منتخب البرازيل بسباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم عام 2014.

سبق لمنتخب البرازيل أن نال لقب كأس العالم في خمس مناسبات، كان آخرها في عام 2002، بعد الفوز على منتخب ألمانيا بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق.







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