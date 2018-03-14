شاهد بالفيديو.. هدف مباراة روما وشاختار دونيتسك

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي روما الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة هدف دون رد، في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البوسني إدين دزيكو هدف نادي روما الوحيد في الدقيقة الـ52 بعدما انفرد تمامًا بحارس مرمى شاختار ليضع الكرة بين قدميه في المرمى الخالي بطريقة جميلة.

وحاول نادي روما تأمين النتيجة وإضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق روما بهدف دون رد، ليصعد النادي الإيطالي إلى دور ربع النهائي رغم خسارته في أوكرانيا بنتيجة هدفين لهدف مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

ويتواجد نادي روما حاليًّا في المركز الثالث برصيد 56 نقطة في ترتيب أندية الدوري الإيطالي، بفارق 15 نقطة عن نادي يوفنتوس صاحب المركز الأول.

ويطمح روما لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، حيث الوصول إلى دور الأربعة على أقصى تقدير.

يذكر أن روما لم يسبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى المدرب الإيطالي يوسيبو دي فرانشيسكو إلى تحقيق مفاجأة والتقدم نحو الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ الجيالوروسي.

يأمل نادي روما في أن ينهي موسمه في الدوري الإيطالي بالتواجد ضمن أول أربعة مراكز للتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.







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