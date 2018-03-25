شاهد.. تغطية “المواطن” لزيارة ولي العهد إلى واشنطن
جمعت بين الديجيتال والإنفوجرافيك والمواد المميزة

شاهد.. تغطية “المواطن” لزيارة ولي العهد إلى واشنطن

2018/03/25
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

قدمت صحيفة “المواطن” تغطية خاصة لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
وتسهيلًا على القراء، تنشر “المواطن” تغطيتها المجمعة للزيارة، حيث يمكن الاطلاع عليها بسهولة بالضغط على العنوان المراد قراءة تفاصيله.
كما سلطت “المواطن” الضوء خلال زيارة ولي العهد إلى واشنطن على أبرز اللقاءات والاتفاقيات التي اُبرمت خلالها، وذلك عبر الإنفوجرافيك.
وقدمت “المواطن” عددًا من النسخ الديجيتال لمواكبة الزيارة، ربطت خلالها بين الإخراج الصحافي المختلف والمواد المميزة.

تغطية صحيفة المواطن الإلكترونية لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن

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