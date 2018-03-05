شاهد.. جماهير فيورنتينا تتحدى البرد من أجل وداع الكابيتانو

المواطن – عبدالناصر سيد

تحدت جماهير فيورنتينا الإيطالي سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وبرودة الجو، مساء الأحد، وتوافدت على الأرتيميو فرانكي لوضع الورود وإضاءة الشموع حدادًا على وفاة قائد الفريق دافيدي أستوري.

وتواجدت الجماهير في المكان المخصص لوضع أكاليل الورود أمام مقر فيورنتينا انتظارًا لتشييع جنازة قائد الفريق الكروي.

وتخطط إدارة فيورنتينا لتشييع جنازة الكابيتانو من مدينة فيرنزي بعد التشاور مع صديقته، لكن لا شيء سيوضع محل التنفيذ إلا بعد اتخاذ أسرة النجم الراحل لقرار نهائي بشأن موعد ومكان تشييع الجثمان.

وتلقت جماهير فيورنتينا صدمة بعد إعلان النادي عن وفاة أستوري في غرفته بالفندق الذي أقامت به بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد إعلان خبر الوفاة، قرر الاتحاد الإيطالي للعبة تأجيل جميع مباريات الجولة إلى أجل غير مسمى.







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