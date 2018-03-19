شاهد.. سيارات أوباميانج الفارهة في لندن

المواطن - متابعة

امتلك المهاجم الجابوني بيير أوباميانج المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أسطول سيارات فارهة وضعها أمام مقر إقامة في العاصمة البريطانية لندن.

ورغم المعاناة التي يعانيها أرسنال في الموسم الحالي منذ انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير الماضي، إلا أنه حرص على استعراض أسطول السيارات الذي يمتلكه.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأسطول السيارات التي يمتلكها أوباميانج في لندن ما يقرب من 850 ألف جنيه إسترليني، في حين أنه يملك سيارات أخرى بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني في ألمانيا.

ويمتلك أوباميانج البالغ من العمر 28 عامًا مجموعة من السيارات الأخرى التي لا تزال في الوقت الحالي في إنجلترا ، بما في ذلك سيارة فيراري 458 إيطاليا (200 ألف جنيه إسترليني) ، وأستون مارتن دي بي 9 (140 ألف جنيه إسترليني) ، وأودي R8 (128 ألف جنيه إسترليني).

ويحصل أوباميانج على راتب أسبوعي قدره 180 ألف جنيه إسترليني مع فريق آرسنال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :