شاهد.. ضربة ثانية من التجارة لشركة كيونت خلال أسبوع

المواطن- مكة المكرمة

للمرة الثانية خلال أسبوع، ضبطت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار اجتماعًا تقيمه وافدة عربية من شركة “كيونت” للتسويق الشبكي في مكة المكرمة.

وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ضبط الشبكة جاء بعد التعاون مع الأمن العام، حيث تمت إحالتها لإكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وقبل أيام داهمت وزارة التجارة والاستثمار، اجتماعًا تدريبيًّا لـ12 عضوًا من كيونت.

وضبطت الوزارة الاجتماع في مكة المكرمة بعد كمين تم إعداده لضبطهم في أحد المقاهي، وعليه تمت إحالتهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت وزارة التجارة من نشاط شركة “كيونت”؛ كونه محظورًا في المملكة، وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطًا مضللًا.







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