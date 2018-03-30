شاهد.. طريقة إدخال الرغبات والتقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور

شاهد.. طريقة إدخال الرغبات والتقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور

2018/03/30
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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نظام نور
المواطن - الرياض

يبحث بعض المواطنين عن طريقة إدخال الرغبات والتقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور.

ونشر حساب ملتقى معلمي السعودية مقطع فيديو عبر موقع “تويتر”، يبين طريقة إدخال الرغبات والتقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور.

وأنهت وزارة الخدمة المدنية، مساء أمس الخميس، استقبال طلبات الراغبين لشغل 1239 وظيفة “رجال” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتبارًا من صباح الأحد المقبل استقبال طلبات الخريجات (نساء) للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك عبر نظام جدارة، حيث يستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس الموافق 19/ 07/ 1439هـ.

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