شاهد.. عصا المعرفة والقراءة تحمل مسنًّا على التجول بمعرض الرياض للكتاب

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

حازت صورة مسن يتوكأ على عصاه، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م، على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأظهرت الصورة التي وثقها نمر السميري، مصور وزارة الحرس الوطني، الزائر المسن وهو يستعرض عناوين بعض الكتب، في دلالة واضحة على أن حب القراءة والبحث عن المعرفة لا يرتبط بعمر.

فيما كان التعليق الأبرز على الصورة التي اختيرت من قبل لجنة التحكيم كواحدة من أجمل الصور بمعرض الكتاب؛ هو التساؤل عن حال البعض من الشباب مع الكتب وتراجع اهتمامهم بها، بل وانصرافهم وانشغالهم ببرامج تقنية حديثة عديمة الفائدة.







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