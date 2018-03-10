شاهد.. عضو بالشورى يوضح مقصده من طلب عمل السعوديين بالحلاقة

المواطن- عبدالرحمن دياب

تحدَّث عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان، عن مقصده بتصريحه حول عمل السعوديين بالحلاقة والمطاعم، وأن حديثه كان في سياق محدد.

وأوضح زيدان في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن تصريحه كان خلال مناقشة عن التستر، حيث أكد حينها أن هناك تغييرات تحدث بالمملكة وربما يحدث تغيير في نمط التفكير.

واستكمل عضو الشورى أن هناك مهنًا قد يتم قبولها قريبًا مجتمعيًّا وأخرى تحتاج لعشر سنوات لقبولها، مشددًا على أن الأهم أن المجتمع يشهد حراكًا خاصة بين الشباب.

وأوضح: “لم أقل إن الشاب السعودي يجب أن يعمل عامل نظافة أو حلاقًا، بل قلت إن بعض المهن لا يمكن أن يكون لها شأن.. ولا أقبل اتهامي بفكرة تحقير الشباب السعودي”.

عضو الشورى د. سامي زيدان يرد على #منيرة_المشخص:

لم أقل أن الشاب السعودي يجب أن يعمل عامل نظافة أو حلاق، وقلت أن بعض المهن لا يمكن أن يكون لها شأن#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/HTHVm9XEk1 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2018







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