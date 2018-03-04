شاهد.. غباء رجل يتسبب في إصابة نفسه بصاروخ ألعاب نارية

شاهد.. غباء رجل يتسبب في إصابة نفسه بصاروخ ألعاب نارية

2018/03/04
الساعة 8:56 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

ثمن فادح دفعه رجل لغبائه بتعرضه للإصابة في رأسه بصاروخ ألعاب نارية أشغله بنفسه وأساء توجيهه ليصبح في مرماه مباشرة.

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