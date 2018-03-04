2018-03-04 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. غباء رجل يتسبب في إصابة نفسه بصاروخ ألعاب نارية شاهد.. غباء رجل يتسبب في إصابة نفسه بصاروخ ألعاب نارية 2018/03/04 الساعة 8:56 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1840 0 طباعة المواطن- متابعة ثمن فادح دفعه رجل لغبائه بتعرضه للإصابة في رأسه بصاروخ ألعاب نارية أشغله بنفسه وأساء توجيهه ليصبح في مرماه مباشرة. شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : نادي عسير للرياضات الجوية يحقق المركز الثاني في بطولة الشارقة الدولية بالفيديو والصور.. جهود أمانة الرياض توقع 137 مخالفة في النسيم شاهد.. هكذا وصفت رئاسة مصر زيارة ولي العهد اليوم "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن 7 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط حساب المواطن يوضح موقف مكافأة الطلاب هذا ما يحدث بعد تعديل بيانات الدخل في حساب المواطن طلبك غير مكتمل في حساب المواطن .. هنا الحل إجراء يجب فعله حال رفض المرفقات في حساب المواطن انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات محلل سياسي لـ”المواطن”: لا مبرر لفوضى جنوب اليمن ولا وقت للاقتصاصات الحزبيّة محلل اقتصادي لـ”المواطن”: اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين والأرباح ستكون مجزية مع قرب إيداع رواتب شهر يناير .. أستاذ إدارة إستراتيجية يشرح لـ”المواطن” كيف تتم إدارة ميزانية الأسرة مساعد أوباما لشؤون الشرق الأوسط لـ “المواطن”: نظام الملالي ديكتاتوري .. فضح إرهابهم ضرورة فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان الرياضة العالمية شاهد بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد حقائق مثيرة عن ديربي الغضب بين ميلان والإنتر المنافسة تشتعل على ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما هزيمة قاسية لنابولي من روما في الدوري الإيطالي رقم تاريخي لرونالدو في وقت قياسي السياحة والسفر زوار معرض روائع آثار المملكة بطوكيو: لم نكن نعلم أن حضارتكم بهذا التطور والرقي سياحة القصيم تنظم رحلة لمبلغين عن مواقع أثرية جديدة في ضرية المتاحف في المملكة وقطاع السياحة الترفيهي بين الواقع والمأمول بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي تيوب المواطن شاهد.. غباء رجل يتسبب في إصابة نفسه بصاروخ ألعاب نارية شاهد.. 5 مراهقين يخاطرون بحياتهم لالتقاط سيلفي أمام قطار شاهد.. حاول المزاح مع صديقه فكانت نهايته مروعة! شاهد.. صمود مبنى أمام محاولة هدمه باستخدام 300 كيلو متفجرات فيديو مروع.. فتاة تسقط من الطابق الـ14 وتنجو فيسبوك المرأة والطفل جار يتلاعب بالميراث وأرملة تحرم من دعم حساب المواطن مآسٍ تسببها الثغرات ! ريهام البدر .. فضحت ميليشيات إيران ووزعت المساعدات حتى صارت هدفًا لقنّاص الحوثي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق مبادرة “سخرها” هدف يتحمل 80% من تكلفة رحلات الموظفات دون استقطاع بدل النقل الوزرة .. زي نسائي جديد في آخر صرعات الأزياء!