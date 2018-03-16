شاهد.. فعالية الكهرباء تغلق طريق الكورنيش الشمالي بجدة والشركة توضح

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تسببت فعاليات في إعاقة دخول الأهالي إلى مواقف الكورنيش الشمالي بجدة؛ ما أجبر بعض سائقي المركبات على السير عكس الاتجاه للدخول إلى المواقف.

وبيَّنت صور حصلت عليها “المواطن” إغلاق شركة الكهرباء للمدخل بسبب هذه الفعاليات.

وتعقيبًا على الواقعة، أوضحت السعودية للكهرباء أنها أقامت خيمة تفاعلية على شاطئ كورنيش جدة الشمالي، ضمن مبادراتها في مجال مسؤوليتها الاجتماعية والتوعية بأضرار التدخين وأهمية اتباع إجراءات السلامة الكهربائية في المنزل، في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة” الذي يشرف عليه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وشددت “السعودية للكهرباء” على أن الفعالية المقامة في موقعها الحالي في كورنيش جدة الشمالي حظيت بمتابعة وتنسيق وتنظيم جميع الجهات المختصة على مستوى المنطقة، ممثلة بإمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة ووزارة الداخلية وتنظيم الحركة المرورية المصاحبة للفعالية بالتعاون مع إدارة المرور.

يُذكر أن الفعالية تُنفذ في مدينة جدة ضمن جولة تستهدف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد زائريها أكثر من 2000 زائر، حيث تستمر حتى يوم غد السبت.







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