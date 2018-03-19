شاهد فيديو “المواطن” .. ولي العهد في أميركا

المواطن - الرياض

تكتسب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا أهمية خاصة نظرًا لأهمية الملفات التي سوف يناقشها مع المسؤولين ورجال الأعمال في الولايات المتحدة.

ويحمل ولي العهد معه خلال الزيارة التي بدأت اليوم العديد من الملفات ضمن رؤية المملكة 2030 خاصة وأنها الزيارة الأولى له بعد توليه منصب ولي العهد في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن تمتد الزيارة إلى ما يقرب من أسبوعين يزور خلالها ولي العهد 7 مدن ويعقد فيها العديد من اللقاءات السياسية والاقتصادية والتنموية المهمة.

وتأتي زيارة ولي العهد لأميركا كمحطة ثالثة في جولته الأولى الناجحة التي شملت القاهرة ولندن وتكللت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات.

وتعطي واشنطن هذه الزيارة أهمية بالغة نظرًا لأهمية الدور المحوري الذي يقوم به ولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي.

ما يجمع المحطات الثلاث التي تضمنتها جولة ولي العهد الأولى هو التوافق التام على الخطر الإيراني وضرورة مجابهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :