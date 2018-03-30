شاهد.. ماذا تعرف عن التلوث الضوضائي وأثره في حياة السعوديين؟

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

سلط تقرير بثته قناة الإخبارية، عبر برنامج “الله يعطيك خيرها”، الضوء على أثر التلوث الضوضائي على حياة الإنسان وصحته.

وذكر التقرير أن مصادر التلوث الضوضائي متعددة، أهمها “صوت الشارع”، وهو ما تطرق له التقرير بحكم قربه من أهداف البرنامج وهي القيادة والمركبات.

يُذكر أن مصادر التلوث السمعي في الشارع تتعدد وتختلف، من أهمها “منبهات السيارات وأصوات الدراجات النارية والسيارات المعدلة وكذلك أصوات التفحيط.

وهذا التلوث له أبعاد سلبية على صحة الإنسان مثل “ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والقلق والتوتر وضعف الإنتاجية في الأعمال والدراسة.

كما بين التقرير الحلول التي تساهم في الحد من مشكلة التلوث الضوضائي، منها إبعاد المدارس والجامعات ومقرات العمل والسكن عن الشوارع العامة وسن قوانين تحد من استخدام منبهات المركبات وكذلك تشجير المساحات الفارغة والشوارع الداخلية لتأثير الأشجار في امتصاص الضوضاء الناتجة عن الشارع.







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