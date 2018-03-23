شاهد.. ماذا قدم حراس مرمى الأخضر هذا الموسم؟

المواطن - مروة نبيل

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 4 حراس مرمى لقائمة الأخضر لمباراتي أوكرانيا وبلجيكا، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

وضمت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مركز حراسة المرمى لمواجهتي أوكرانيا وبلجيكا كلا من ثنائي النادي الأهلي ياسر المسيليم ومحمد العويس، حارس نادي الاتحاد فواز القرني، ونجم النصر وليد عبدالله.

واستعرضت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” أبرز أرقام حراس المرمى المستدعين لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي أوكرانيا وبلجيكا استعدادًا لمونديال روسيا 2018.

وشارك ياسر المسيليم مع النادي الأهلي في مباراتين أمام الرائد والباطن، ولم يتلق أهدافا، ولعب زميله محمد العويس 22 مواجهة، استقبل خلالها 26 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

ولعب حارس مرمى نادي الاتحاد فواز القرني 16 مباراة، اهتزت شباكه بـ28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مواجهات، فيما شارك وليد عبدالله في 19 مواجهة، وسُكن مرماه 23 هدفًا ولم تهتز شباكه في 5 لقاءات.

ومن المُقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأوكراني، مساء الجمعة، قبل أن يواجه بلجيكا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، الأوروغواي، والمنتخب المصري، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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