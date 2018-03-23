شاهد ماشفش حاجة.. موقف غريب لمتحدث أمانة جدة في أزمة أم محمد!
أدى اختلاط الوقود بخزان مياه منزلها لإصابتها بأمراض مزمنة

شاهد ماشفش حاجة.. موقف غريب لمتحدث أمانة جدة في أزمة أم محمد!

2018/03/23
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

روت “أم محمد” حكايتها مع محطة الوقود في جدة، وهي حكاية معاناة استمرت 22 عامًا.

وقالت أم محمد في حوارها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن محطة وقود على بعد 6 أمتار من منزلها، وأدى اختلاط الوقود بخزان مياه منزلها لإصابتها بأمراض مزمنة.

وتابعت أنه صدر ضد المحطة حكمان بإلغاء الترخيص منذ 1434، وتم تجاهل تنفيذ الحكم حتى الآن!

 

“شاهد ماشفش حاجة”

وتحت عنوان “شاهد ماشفش حاجة”، بحسب اسم مسرحية مصرية شهيرة للنجم عادل إمام، حدثت مواجهة بين متحدث أمانة جدة محمد البقمي، الذي لم يطّلع على تفاصيل خلاف أم محمد مع محطة الوقود، أصرّ على أن الحكم النهائي صدر برفض دعوتها، رغم قراءتها للحكم النهائي القاضي بوقف المحطة على الهواء أكثر من مرة!

 

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