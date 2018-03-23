شاهد ماشفش حاجة.. موقف غريب لمتحدث أمانة جدة في أزمة أم محمد!

المواطن- الرياض

روت “أم محمد” حكايتها مع محطة الوقود في جدة، وهي حكاية معاناة استمرت 22 عامًا.

وقالت أم محمد في حوارها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن محطة وقود على بعد 6 أمتار من منزلها، وأدى اختلاط الوقود بخزان مياه منزلها لإصابتها بأمراض مزمنة.

وتابعت أنه صدر ضد المحطة حكمان بإلغاء الترخيص منذ 1434، وتم تجاهل تنفيذ الحكم حتى الآن!

#برنامج_ياهلا

أم محمد تروي قصة معاناتها مع محطة وقود على بعد 6 أمتار من منزلها، أدى اختلاط الوقود بخزان مياه منزلها لإصابتها بأمراض مزمنة، وصدر ضد المحطة حكمان بإلغاء الترخيص منذ 1434، وتم تجاهل تنفيذ الحكم حتى الآن!! pic.twitter.com/OOjFoFwyJY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 23, 2018

“شاهد ماشفش حاجة”

وتحت عنوان “شاهد ماشفش حاجة”، بحسب اسم مسرحية مصرية شهيرة للنجم عادل إمام، حدثت مواجهة بين متحدث أمانة جدة محمد البقمي، الذي لم يطّلع على تفاصيل خلاف أم محمد مع محطة الوقود، أصرّ على أن الحكم النهائي صدر برفض دعوتها، رغم قراءتها للحكم النهائي القاضي بوقف المحطة على الهواء أكثر من مرة!

"شاهد مشافش حاجة"!!

شاهد المواجهة بين متحدث أمانة جدة الذي لم يطّلع على تفاصيل خلاف أم محمد مع محطة الوقود، ويصرّ على أن الحكم النهائي صدر برفض دعوتها، رغم قراءتها للحكم النهائي القاضي بوقف المحطة على الهواء أكثر من مرة!!#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/66aJNVL9Fe — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 23, 2018







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