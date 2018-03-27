شاهد.. مداهمة مطبعة ضخمة تزور المصاحف في جدة

المواطن- جدة

داهمت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار في مدينة جدة، مطبعة ضخمة غير مرخصة تزوّر علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل.

كما تزوّر المطبعة المضبوطة، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المصاحف، فيما يتم امتهانها من عمالة متستر عليها.

اليوم .. لأول مرة أرافق وزارة التجارة في مدينة جدة، وكانت حصيلة دسمة للغاية .. داهمت "التجارة" مطبعة ضخمة غير مرخصة تزوّر علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل، وأيضاً مع الأسف مصاحف ويتم امتهانها من عمالة متستر عليها لاتخاف الله. pic.twitter.com/lmJ8dvhZ9S — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) March 26, 2018







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