شاهد.. مداهمة مطبعة ضخمة تزور المصاحف في جدة

شاهد.. مداهمة مطبعة ضخمة تزور المصاحف في جدة

2018/03/27
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- جدة

داهمت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار في مدينة جدة، مطبعة ضخمة غير مرخصة تزوّر علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل.

كما تزوّر المطبعة المضبوطة، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المصاحف، فيما يتم امتهانها من عمالة متستر عليها.

 

 

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