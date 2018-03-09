شاهد.. مركز التواصل الحكومي والوفد الإعلامي في BBC

المواطن- لندن

زار مركز التواصل الحكومي والوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتعرَّف المركز والوفد الإعلامي المرافق خلال الزيارة على أقسام الشبكة وآليات العمل، كما جرى مناقشة التجارب الإعلامية.

كما تم الاطلاع على أقسام الشبكة والاستديوهات على آلية العمل والإعداد الصحافي للأخبار التلفزيونية والإذاعية والوسائل الإلكترونية يباشرها 2000 موظف يعملون على مدار الساعة في قطاعات الأخبار المحلية والدولية والقسم العربي والترجمة بـ42 لغة حول العالم، إلى جانب 50 مكتبًا خارجيًّا، وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة الشبكة الإعلامية والاستفادة من خبرتها الممتدة لـ80 عامًا.

مركز #التواصل_الحكومي والوفد الإعلامي المرافق يقوم بزيارة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، تعرف خلالها على أقسام الشبكة وآليات العمل، ومناقشة التجارب الإعلامية. #ولي_العهد_في_لندن pic.twitter.com/P6donhBMtF — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 9, 2018







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