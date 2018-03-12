شاهد.. مشجع إيراني حاقد يحرق شعار العين الإماراتي

المواطن – عبدالناصر سيد

قام مشجع لنادي استقلال طهران الإيراني بنشر مقطع فيديو قام من خلاله بحرق شعار نادي العين الإماراتي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأمسك المشجع الإيراني بشعار نادي العين، قبل أن يقوم بإحراقه في إشارة إلى أن فريق استقلال طهران سيجتاز العين في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات للبطولة القارية التي ستقام مساء اليوم الإثنين.

وانتهت المواجهة الأولى التي جمعت بين الفريقين في الإمارات بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الريان القطري والعين، بينما يتذيل الهلال الترتيب برصيد نقطتين.







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