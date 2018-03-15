شاهد مقاطع فيديو من لقاء الأمير محمد بن سلمان مع CBS

المواطن - الرياض:

قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية، فسوف نقوم بنفس الشيء.

جاء ذلك خلال حديث ولي العهد لتلفزيون “سي بي إس CBS” ضمن برنامج “60 دقيقة”، وذلك بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

وشبه ولي العهد المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بأنه “أشبه بهتلر”، وذلك خلال أول حديث يدلي به لتلفزيون أميركي، حيث نشر حساب برنامج “60 دقيقة” بعض المقتطفات منه، الخميس.

الحديث المطول أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج “60 دقيقة” بقناة “سي بي إسCBS ” الأميركية، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع “سي بي إس نيوز CBS News ” بأنه “أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط”.

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد يوم 18 من مارس، قبل يومين من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.







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