شاهد.. منقذ فتاة أبها من الاختطاف يسرد تفاصيل الواقعة

المواطن- أبها

كشف المواطن السعودي طلال الشهراني، منقذ فتاة من الاختطاف في أبها، تفاصيل العملية.

وقال الشهراني في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “نحن في عهد ملك العزم والحزم، وما حدث أفخر به، وشعرت بمجرد أن رأيت هذا الشخص أنه غير عاقل وهيئته غريبة، فخفت على البنت منه وقررت تتبعهم بالسيارة حتى تم إنقاذها”.

وتابع: “كنت عسكريًّا ومتقاعد طبيًّا، وأنا في خدمة الوطن سواء بالبدلة أو بدونها”.

وأحبط الشهراني محاولة خطف طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة، حيث لاحق السيارة الخاطفة وصورها، مؤكدًا أنه سينقذ الفتاة، حيث قال فيديو متداول للواقعة: “والله ما يروح وأنا بو سعد”.

وبسبب عمله البطولي هذا، حظي الشهراني بتكريم مدير شرطة أبها اللواء صالح القرزعي؛ تقديرًا لمساهمته مع رجال الأمن وحمايته للفتاة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :