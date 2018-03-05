شاهد موشن جرافيك المواطن.. أولى جولات ولي العهد

المواطن - الرياض

من عصر الرياض تبدأ أولى جولات عصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عند توقيت العصر قبل الرابعة عصرًا بقليل بتوقيت الرياض، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرياض في بداية جولته الخارجية الأولى إلى القاهرة.

وقبل توقيت المغرب بتوقيت القاهرة وصلت طائرة ولي العهد لمطار القاهرة.

مشاهد يوثقها التاريخ:

طائرات حربية ترافق طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء مصر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقف عند سلم الطائرة لاستقبال ولي العهد.

شوارع القاهرة هي الأخرى شهدت حالة استنفار رسمي وشعبي لاستقبال الضيف الكبير.

زيارة تاريخية:

وتمثل العلاقات السعودية المصرية نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية، حيث دأبت القاهرة والرياض على التفاهم المشترك في كل القضايا العربية، وهناك تطابق في وجهات نظر الدولتين حول العديد من القضايا في المنطقة، حيث أكدت الرئاسة المصرية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أمس الأحد، من الزيارات المهمة جدًّا؛ لأنها أولى الزيارات الخارجية له منذ توليه منصب ولاية العهد.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، خلال تصريحات إعلامية أن زيارة ولي العهد بمثابة محطة تاريخية إضافية، تضاف إلى مسيرة العلاقات بين مصر والمملكة، مضيفًا أن الزيارة ستتضمن عددًا من الزيارات الميدانية للمناطق التي تشهد تنمية في مصر.







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