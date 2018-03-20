شاهد .. ميسي في مقر تدريبات السيتي

شاهد .. ميسي في مقر تدريبات السيتي

2018/03/20
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
1875
0
طباعة
المواطن – متابعة

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني في مقر تدريبات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يقيم منتخب بلاده معسكرًا هناك.

وحرص ميسي على التواجد بمفرده في مقر النادي، ليحظى باستقبال من قبل بعض المسؤولين والعاملين بنادي مانشستر سيتي ليتم أخذه إلى مقر تدريبات منتخب بلاده.

ويقيم المنتخب الأرجنتيني معسكرًا تدريبيًا بإنجلترا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

ويستعد راقصو التانجو لمواجهة إيطاليا وديًا يوم الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد استعدادًا للعرس العالمي.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بجانب كرواتيا وآيسلندا ونيجيريا.

 

ِشارك على الفيس بوك


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :