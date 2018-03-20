شاهد .. ميسي في مقر تدريبات السيتي

المواطن – متابعة

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني في مقر تدريبات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يقيم منتخب بلاده معسكرًا هناك.

وحرص ميسي على التواجد بمفرده في مقر النادي، ليحظى باستقبال من قبل بعض المسؤولين والعاملين بنادي مانشستر سيتي ليتم أخذه إلى مقر تدريبات منتخب بلاده.

ويقيم المنتخب الأرجنتيني معسكرًا تدريبيًا بإنجلترا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

ويستعد راقصو التانجو لمواجهة إيطاليا وديًا يوم الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد استعدادًا للعرس العالمي.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بجانب كرواتيا وآيسلندا ونيجيريا.

ليونيل ميسي في مقر تدريبات مانشستر سيتي استعداداً لـ معسكر المنتخب الأرجنتيني قبل مواجهة ايطاليا التي ستُلعب على ملعب الاتحاد يوم الجمعة المقبل 23 مارس . pic.twitter.com/m1BMdYirn7 — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) March 20, 2018







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