شاهد.. هكذا وصفت رئاسة مصر زيارة ولي العهد اليوم

المواطن- القاهرة

أكدت الرئاسة المصرية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، اليوم الأحد، من الزيارات المهمة جدًا؛ لأنها أولى الزيارات الخارجية له منذ توليه منصب ولاية العهد.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، خلال تصريحات إعلامية أن زيارة ولي العهد بمثابة محطة تاريخية إضافية، تضاف إلى مسيرة العلاقات بين مصر والمملكة، مضيفًا أن الزيارة ستتضمن عددًا من الزيارات الميدانية للمناطق التي تشهد تنمية في مصر.

ولفت راضي إلى أن الزيارة ستشهد عدداً من المباحثات الثنائية، متابعًا أن المملكة تضم أكبر عدد من المستثمرين في المنطقة، وهي أيضاً أكبر دولة عربية تستقبل عمالة من الخارج.

ويصل ولي العهد إلى مصر اليوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبعدها التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر من 19 إلى 22 مارس.







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