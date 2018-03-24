شاهد.. 4 تحذيرات مصورة من الإنذار المبكر: الغبار مستمر

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة الجوف، حيث بدأت من الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، وتنتهي الحالة يوم غد الأحد في تمام الخامسة مساءً.

وفي الجوف حذر الإنذار المبكر من نشاط الرياح والأتربة، حيث بدأت الحالة في تمام الرابعة مساءً، وتنتهي يوم غد الأحد في الخامسة مساءً.

كما حذر الإنذار المبكر من أتربة وغبار على منطقة حائل، تبدأ الرابعة صباح يوم غد الأحد، وتستمر حتى الرابعة عصرًا.

وأخيرًا بعث الإنذار المبكر تحذيرات لأهالي القصيم من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتبدأ العالم صباح يوم غد الأحد، وتنتهي في الثالثة عصرًا.







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