شباب الأخضر يجتازون أرمينيا بثلاثية وديًّا

المواطن – الرياض

حقق المنتخب السعودي للشباب الفوز على نظيره الأرميني بثلاثة أهداف ودية، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة، بدولة الإمارات، ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة القدم.

ودخل شباب الأخضر اللقاء مهاجمين منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الثانية عن طريق مشعل المطيري.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الأرميني عن فرصة إدراك التعادل، أضاف نواف شراحيلي الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليخرج لاعبو السعودية متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 57 لتشهد معها الهدف الثالث عن طريق معاذ الأحمد.

ولم تنجح محاولات لاعبي أرمينيا في إحراز هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج المنتخب السعودي فائزًا باللقاء.

يذكر أن الأخضر الشاب يشارك خلال معسكره الحالي بالإمارات في بطولة دبي الدولية الودية بجانب منتخبات الإمارات وأرمينيا وتايلاند.







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