شباب بلوزداد الجزائري يتأهل للدور التالي بالكونفيدرالية

المواطن – متابعة

تأهل فريق شباب بلوزداد الجزائري للدور الـ 32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية”.

وتلقى شباب بلوزداد الهزيمة من مضيفه نكانا الزامبي بهدف دون رد، في مباراة الإياب لدور الـ 32 الأول، سجله أبانا في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وجاء تأهل بلوزداد للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثية نظيفة.

كما تأهل لدور الـ 32 الثاني، فريق دجوليبا المالي بعد خسارته من مضيفه آرمي باتريوريتيك الرواندي بنتيجة 1-2، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف نظيف.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) يتأهل لدور الـ 32 الثاني لبطولة الكونفيدرالية، 16 فريقًا اجتازوا منافسات دور الـ 32 الأول، إضافة إلى 16 فريقًا ودّعوا منافسات دور الـ 32 لدوري الأبطال.







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