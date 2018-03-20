شبكة أميركية تنفي إلغاء الشق العالمي من اكتتاب أرامكو وهذا موعد طرحه في تداول

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

نفت مصادر مطلعة على عملية اكتتاب أرامكو، ما تردد بشأن إلغاء الشركة العملاقة المتخصصة في النفط للشق الأجنبي من الطرح العام الأولي للشركة خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بعرض الأسهم للاكتتاب في سوق المال الداخلي تداول.

وقالت المصادر الخاصة بشبكة CNBC الأميركية، إن خطط أرامكو لإجراء الطرح العالم الأولي في إحدى البورصات العالمية لا يزال مطروحًا ولم يتم إلغاؤه، مشيرة إلى أن الشركة العملاقة ستجري اكتتابها العام بشكل فعلي خلال العام المقبل.

وأوضحت المصادر التي تطلع على سير عملية الطرح العام الأولي، أن عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام في بورصة تداول هو أمر رئيسي ومُقرر له العام الجاري، وتحديدًا في النصف الثاني منه، كما أكدوا أن العمل على إجراء الشق العالمي من الاكتتاب جار على قدم وساق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لإجرائه في وقت ما من عام 2019.

وبينت المصادر، أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على الموعد المحدد للاكتتاب العالم الخاص بالشركة العالمية، والتي يعد طرحها العام الأولي هو الأكبر تاريخيًا على الإطلاق، موضحين أن قائمة أرامكو في الأسواق الدولية ستكون أصغر مما يعتقد البعض.

وأرجعت المصادر الخاصة بالشبكة الأميركية هذا الأمر إلى مشاركة مستثمر آسيوي بالحصول على حصة من الأسهم، غير أن ذلك لا يعني إلغاء الطرح في إحدى الأسواق المالية الكبرى، مشيرة إلى أن الاكتتاب لن يشمل كامل الأسهم التي ستطرحها الشركة، والبالغة 5% فقط.







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