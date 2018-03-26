شبكة أميركية: صاروخ الحوثي على الرياض يفضح كذب وخداع إيران

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

علقت شبكة NBC الأميركية على إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية لمجموعة من الصواريخ الباليستية على عدد من المواقع في المملكة، مؤكدة أن هذا الإجراء يسلط الضوء على استمرار دعم إيران للجماعات الإرهابية.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الصواريخ التي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكية وإسقاطها قبل الاصطدام بالأرض، ستثير انتقادات دولية واسعة حول دور إيران في صراعات الشرق الأوسط.

وأوضحت NBC الأميركية أن هناك اتفاقا صريحا بين الأمم المتحدة والغرب بشكل رئيسي حول مصدر الصواريخ الباليستية، حيث أجمع الخبراء أنها تنتمي لإيران بشكل رئيسي، الأمر الذي سيفتح الباب أمام مزيد من العقوبات ضد طهران خلال الفترة المقبلة.

وبينت الشبكة الأميركية أن هجوم الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون بالأمس يفضح بشكل واضح مزاعم إيران بأنها امتنعت عن توصيل أسلحتها للحوثيين، لا سيما وأن الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها قبل منتصف الليل تشير إلى أن طهران تُضلل العالم.

وتمتلك المملكة بشكل فعلي العديد من أنظمة الدفاع المتطورة، والتي تشمل أحدث منظومة أميركية، والتي تُعرف باسم ثاد، والتي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة مايو الماضي، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ الدفاعية بترويت المتطورة، والتي تنتجها شركة رايثون الأميركية، والتي من المتوقع أن تكون طرفًا في إحدى الصفقات العسكرية المقبلة للمملكة.

وكان التحالف العربي قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد طيار تركي المالكي إن “ثلاثة من الصواريخ التي تم اعتراضها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحدا باتجاه خميس مشيط، وواحدا باتجاه نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.







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