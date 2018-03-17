شبهة جنائية تلاحق أسرة كفيل الخادمة الآسيوية المتوفاة في مكة المكرمة

المواطن_وليد الفهمي_مكة المكرمة

تمكّنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة من القبض على أحد أبناء الكفيل الذي عُثر بداخل منزله على خادمة آسيوية متوفاة، بعد أن اشتبهت به.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة: إنَّ مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة تبلَّغ عن وجود إحدى القادمات للعمل من الجنسية الآسيوية متوفاة داخل منزل كفيلها، ومن خلال المعاينة تبين وجود عدة جروح طعنية بجسمها؛ ما يُرجح جنائية الوفاة.

وأضاف المتحدث أنَّه تم تشكيل فريق عمل لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للوفاة، وأسفر ذلك عن تركيز الاشتباه بأحد أبناء الكفيل لعدد من المعطيات، وجرى القبض عليه وإحالته مع كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة المختصة بأعمال التحقيق.







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