شرطا روما لبيع حارسه البرازيلي إلى ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون حارس مرمى نادي روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أليسون في حال وجد صعوبة في ضم الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أو ضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

ويرغب روما في الحصول على 52 مليون جنيه إسترليني مع ضم اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من الريال للسماح لأليسون بالانتقال إلى النادي الملكي.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع أليسون ليكون بديلًا للحارس البلجيكي سيمون مينوليه والألماني لوريس كاريوس.

وعلى الرغم من تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مع ريال مدريد لكن النادي الملكي يرغب في ضم حارس آخر جيد في فترة الانتقالات الصيفية.







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