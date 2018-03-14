شرطا نيمار للبقاء مع باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

حدَّد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شَرطه لإدارة النادي الفرنسي من أجل البقاء مع الفريق وعدم العودة إلى الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وفكَّر نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان وذلك بعد خروج النادي الفرنسي من دوري أبطال أوروبا على يد نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع DON BALON الإسباني أن نيمار سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان إذا تعاقد النادي الفرنسي مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد والألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية من قبل أن نيمار بدأ في التواصل مع إدارة برشلونة وذلك من أجل الانضمام إلى النادي الكتالوني مرة أخرى بعدما أبدى ندمه على الانتقال للنادي الفرنسي.







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