شرطة الجوف تطيح بـ 3 متهمين سرقوا منزل مواطنة

المواطن - الجوف:

تمكنت شرطة منطقة الجوف، من ضبط ثلاثة متهمين بسرقة منزل مواطنة بالمحافظة، وبيع المسروقات على أحد المحلات.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنَّ: مركز شرطة الوادي التابع لشرطة محافظة القريات تبلَّغ من قِبَل مواطنة، بالعقد الرابع من العمر، عن تعرُّض منزلها للدخول وسرقة عدد 2 شاشة بلازما ومدفئة كهربائية، ولا تتهم أحداً بالسرقة.

وأضاف النومس أنَّه: فور تلقى البلاغ تم اتخاذ اللازم في مثل هذه الحالات وبجهود موفقة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، حيث تم ضبط ثلاثة مواطنين، اثنين منهم بالعقد الثاني من العمر والثالث حدث 17 عاماً، متهمين بسرقة منزل المواطنة وبيع المسروقات على أحد المحلات، وبسماع أقوالهم جرى إيقافهم رهن التحقيق وإحالة الحدث لدار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص.







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