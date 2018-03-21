شرطة الرياض تكشف ملابسات تعرض طفلة لطلقة هوائية في الرأس أثناء فعاليات الترفيه

المواطن - الرياض

كشفت شرطة الرياض تفاصيل تعرض طفلة لطلقة هوائية في الرأس أثناء حضورها إحدى فعاليات هيئة الترفيه شمال الرياض.

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة لما تداولته عدد من وسائل الإعلام عن تعرض طفلة لطلقة هوائية في رأسها أثناء حضورها إحدى الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه شمال العاصمة الرياض، تود شرطة منطقة الرياض أن توضح أن الأجهزة الأمنية تبلغت عن وقوع الحادثة في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة الموافق 21/6/1439هـ.

وأضافت أنه على الفور باشرت الأجهزة المختصة مهامها , ومن خلال إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات تم حصر مستخدمي البنادق الموجودين في موقع الفعالية وبعث بنادقهم للمختبرات الجنائية بشرطة المنطقة لفحصها فنياً.

وأوضحت أنه اتضح أن البنادق مرخصة من الهيئة العامة للترفيه لاستخدامها في هذه الفعالية وغيرها، ولم يتضح من خلال التحقيقات المبدئية وجود القصد الجنائي .







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