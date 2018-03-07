شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة من أمام منزلها: كانت نائمة

المواطن- الرياض

نفت شرطة منطقة الرياض، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام للاختطاف من أمام منزل ذويها بأحد الأحياء غرب العاصمة الرياض.

وأوضحت شرطة الرياض أنه في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مواطن (65 عامًا)، مفيدًا بفقدانه ابنته البالغة من العمر 8 أعوام، وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات الأمنية مهامها بالبحث والتقصي، حيث تبين في وقت لاحق من نفس اليوم أن الطفلة لم تكن مفقودة ومتواجدة في غرفة بمنزل ذويها نائمة وبحالة صحية جيدة.

وشددت شرطة الرياض على ضرورة البعد عن تداول الشائعات والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية الموثوقة.







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